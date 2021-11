Ross Brawn ziet bandenregel wel verdwijnen: "Geen probleem om deze regel te schrappen"

Het is al jaren één van de meest omstreden regels in de Formule 1: de Q2-bandenregel. Als een coureur zich voor Q3 kwalificeert moet hij namelijk de race starten op de band waar hij in Q2 zijn snelste ronde mee reed. Het heeft effect op de strategieën van de race en Formule 1-bons Ross Brawn is hem liever kwijt dan rijk.

De invloedrijke Engelsman is zich bewust van de problemen die de regel kan veroorzaken. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit: "Een ongewenst gevolg van de regel is dat de coureurs die heel snel zijn nog meer voordeel hebben. Ze kunnen gemakkelijker kiezen welke band ze in Q2 gebruiken."

Wanhopig

Brawn ziet dat de coureurs in het middenveld dan weer hinder ondervinden van deze regel. Hij spreekt zich uit: "Dat terwijl de coureurs die wanhopig Q3 willen bereiken wel op een zachte band moeten rijden. Dus dan zou ik zeggen dat het een licht tegengesteld effect heeft."

Geen probleem

De Brit denkt dan ook dat niemand een probleem heeft met het afschaffen van deze regel. Brawn: "Ik denk dat het geen probleem is om deze regel te schrappen. Het is zeker iets waar we naar kijken voor de toekomst of die bandenregel iets is dat over het algemeen beter of slechter is voor de race."