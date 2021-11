Vanaf volgend jaar extra mediasessie waar team veranderingen toelichten

De Formule 1 doet al jaren zijn best om de sport begrijpelijker en meer open te maken. Nu heeft de sport weer een plannetje bedacht waarbij de teams openheid van zaken moeten geven op een nieuwe speciale persconferentie. Het is niet duidelijk of de teams hier zelf ook zo blij mee zijn.

De sport heeft het plan om de teams elke vrijdagochtend te laten opdraven voor een nieuwe persconferentie. Hier moeten ze dan aan de media uitleggen wat ze precies aan de auto hebben veranderd voor de aankomende race. Wat de teams van dit plan vinden is niet bekend. Waarschijnlijk zijn ze er niet geheel happy mee want de concurrentie luistert immers ook naar het persmoment.

Formule 1-kopstuk Ross Brawn legt bij Motorsport.com uit waar dit plan vandaan komt. De Brit is duidelijk: "We gaan verder met het nemen van stappen om de fans meer bij de sport te betrekken en meer inzicht te verschaffen over wat er allemaal in de sport gebeurt. Dus vanaf volgend jaar zullen de auto's op vrijdagochtend aan de media worden gepresenteerd en zullen de teams tekst en uitleg geven."