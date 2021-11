Marko komt terug op uitspraak over 'zieke' Verstappen: "Hij is nooit in gevaar geweest"

Anderhalve week geleden liet Max Verstappen weer eens zien wat hij in zijn mars heeft. De Nederlander won op knappe wijze de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Na de race onthulde Red Bull-adviseur Helmut Marko dat Verstappen ziekjes was tijdens de race en dat het hem even 'zwart voor de ogen' werd.

Een ruime week later komt Marko terug op zijn opvallende uitspraak. De Oostenrijkse adviseur legt bij Sport1 uit wat Verstappen onder de leden had. Marko is heel duidelijk: "Hij was gewoon een beetje verkouden, dat komt ook nog steeds voor in tijden van corona. Hij was dus een beetje zwakjes."

Het was overigens ook niet zo dat Verstappen de gehele wedstrijd ziek, zwak en misselijk was. Volgens Marko was dit alleen voor de start van de race het geval. De topadviseur legt uit hoe alles toch weer helemaal goed kwam: "Hij dronk heel veel in de cockpit waardoor hij zich beter voelde. Hij is nooit in gevaar geweest."