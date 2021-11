Brawn spreekt zich uit over sprints: "Willen het in 2022 introduceren bij 6 races"

Het sprintkwalificatie-format viel nou niet bepaald in de smaak bij de fans. De hoge heren van de Formule 1 zijn daarentegen wel enorm enthousiast. Ook Formule 1-bons Ross Brawn kan genieten van de toevoeging van het format. Hij verklapt zelfs dat er in 2022 dubbel zo veel sprints zijn.

De ervaren Brit gaat in gesprek met de krant The Telegraph in op de sprints. Hij spreekt zich uit: "We willen het introduceren bij zes races in 2022." Dit seizoen zijn er drie experimenten met de sprints. Over twee weken staat de derde keer op het programma in Brazilië.

Brawn meldt in de krant dat de reacties op de sprints zeer positief zijn: "Vooral omdat er veel meer actie is op de vrijdag in plaats van twee vrije trainingen. De fans die al jaren Formule 1 kijken hebben hun televisie ook niet uitgezet. Het is ook heel interessant voor de promotors van alle races omdat de vrijdagen populairder worden."