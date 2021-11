Ook in Mexico worden rondetijden onder dubbel geel geschrapt

In Austin werd er twee weken terug geëxperimenteerd met het schrappen van rondetijden die onder dubbele gele vlaggen werden gereden in de trainingen en kwalificatie. De proef is de wedstrijdleiding goed bevallen want ook in Mexico zal deze regel gelden aankomend weekend.

De nieuwe regel werd in Austin in het leven geroepen nadat Fernando Alonso in Turkije ontsnapte aan een straf toen hij te snel reed tijdens dubbele gele vlaggen. In Texas werd het systeem dus voor het eerst gebruikt en het beviel Race Director Michael Masi wel.

De Australiër was tevreden. Tegenover Motorsport.com legt Masi de situatie uit: "Het werkte de eerste keer zeer zeker. We hebben het slechts één keer hoeven gebruiken, volgens mij in VT3 met Kimi. Er was dus maar één scenario. Dus in Mexico gaan we ermee verder. We hebben achter de schermen nog een paar processen lopen om het systeem te versnellen."