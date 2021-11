Danica Patrick kritisch: "Altijd gevoel gehad dat Europa minder ver was met genderdynamiek"

Het is al heel lang geleden dat er een vrouwelijke coureur actief was in de Formule 1. In Amerika komen vrouwelijke coureurs veel meer voor. Danica Patrick was bijvoorbeeld heel succesvol in de IndyCars, ze denkt wel te weten waarom vrouwen minder snel doorbreken in de Europese raceklassen.

Patrick ziet duidelijke verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten. Tegenover Motorsport.com spreekt ze zich uit: "Ik heb altijd het gevoel gehad dat Europa minder ver was op het gebied van genderdynamiek. Ik voelde mij veel meer welkom in de VS. Ik heb altijd het gevoel gehad dat mensen blij waren dat ik er was, dat was niet zo daar. Misschien is dat onderdeel van de reden waarom je zo weinig vrouwen het pad naar de Formule 1 ziet bewandelen."

Ook is de Amerikaanse nogal boos op enkele uitspraken van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Na het IndyCar-debuutjaar van Patrick deed de Brit namelijk enkele uitspraken die ze niet leuk vond. Zo zei Ecclestone dat vrouwen witte kleding moesten dragen net als alle huishoudelijke apparaten. Patrick vindt dat zeer ontmoedigende uitspraken. Ze zegt daar nu het volgende over: "Aardige dingen zeggen kan er voor zorgen dat mensen zich welkom voelen."