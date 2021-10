Propaganda Hamilton richting Verstappen: "Hij is al zes jaar bezig, ik werd in mijn tweede jaar kampioen"

Lewis Hamilton hoopt over enkele weken zijn achtste wereldtitel binnen te halen. De Brit is openhartig over het eerste jaar dat hij de WK-titel won, de externe factoren die destijds meespeelden en de combinatie van onervarenheid in vergelijking me de huidige strijd met Max Verstappen.

Hamilton's eerste kampioenschap kwam in 2008, zijn tweede jaar in de Formule 1, nadat hij in zijn debuutseizoen in 2007 het kampioenschap op één punt was misgelopen. De Brit liet eerder al doorschemeren dat Verstappens eerste volwaardige strijd om een ​​WK extra druk met zich meebrengt, terwijl Red Bull-teambaas Christian Horner suggereerde dat Hamilton echt onder de loep wordt genomen, gezien zijn ervaring.

In de huidige situatie zegt Hamilton echter dat hij zich alleen op zichzelf concentreert en hoe hij race per race rijdt. In gesprek met SkySports zegt de Mercedes-coureur: "Ik denk geen moment na over wat wel of niet een afleiding voor hem zou kunnen zijn, dat stoort me hoe dan ook niet. Als ik mijn werk zo goed mogelijk doe, heb ik geen probleem. Zo benader ik mijn werk.”

Verschil met Verstappen

Maar Hamilton sprak over de verschillen die hij tegenkwam tijdens het jaar dat hij voor het eerst kampioen werd, in vergelijking met Verstappen. De 24-jarige Red Bull-coureur is nu bezig aan zijn zevende seizoen als Formule 1-coureur en heeft veel ervaring op zak met hoe de sport werkt, wat de zevenvoudig wereldkampioen uitlegde dat hij die niet had toen hij zijn eerste titel won – en hij had nog geen optimale omgeving om zich heen om hem de 'tools' te geven om op dat moment te slagen, behalve achter het stuur.

"Mijn eerste titel? Het was verschrikkelijk. Maar hij (Verstappen) is wat, zes jaar bezig? Ik zat in mijn tweede jaar toen ik wereldkampioen werd. Ik had geen geweldige structuur om me heen op het gebied van management, ik had geen hulp om te weten hoe ik met al deze invloeden om moest gaan. Ik had niet alle ervaring, ik had niet alle tools - behalve die in de auto - maar ik leerde al deze andere tools om een ​​geweldige teamgenoot te zijn, met een groep te werken van mensen en hen helpen verbeteren en al dit soort dingen."

"Ik ben dankbaar dat ik de ervaringen heb gehad, ik weet hoe ik mijn team moet opbouwen, ik weet hoe ik moet winnen met mijn team en ik weet hoe ik van de ups en downs met mijn team kan genieten."