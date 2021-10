Brundle kan lachen om rapster-incident: "Werd uitgefoeterd door een Draco-lookalike"

De gridwalk van Martin Brundle ging afgelopen weekend viraal. De sympathieke Brit deed een poging om rapster Megan Thee Stallion te interviewen maar werd bruusk aan de kant geschoven door haar entourage. Achteraf kan Brundle er wel om lachen.

In zijn column voor Sky Sports komt hij kort terug op het incident. Hij schrijft het met humor van zich af: "Na bloed zweet en tranen, gebroken botten, grote overwinningen, pijnlijke nederlagen, monsterlijke crashes, vierdubbele stints op een nat nachtelijk Le Mans, in een monster kwalificeren op Monaco als coureur én 25 jaar op de televisie, heb ik eindelijk een beetje bekendheid. En dat doordat ik werd genegeerd door een celebrity, opzij werd gesnoven door een berg van een kerel en werd uitgefoeterd door een gast die op Draco uit Harry Potter lijkt."

Brundle sluit zijn verhaal af met een knipoog: "Mijn gridwalk keerde in Austin na bijna twee jaar terug. Hij was misschien iets te brutaal maar in ieder geval wel heel leuk. Mijn enige echte claim to fame blijft wel dat ik een keertje snooker heb gespeeld met Mark Knopfler. Wat een aardige gast."