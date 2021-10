Derde Amerikaanse Grand Prix? Delegatie Las Vegas was aanwezig op COTA

Aankomend seizoen staan er twee Amerikaanse Grands Prix op de planning. Maar het kan zomaar eens zo zijn dat er in de nabije toekomst nog een race in de States bijkomt. In Austin was afgelopen weekend namelijk een sterke delegatie uit Las Vegas aanwezig.

De gokstad in Nevada is geen vreemde voor de Formule 1. In de jaren 80 werden er twee races gereden op de parkeerplaats van het Caesars Palace hotel. Het was allesbehalve een succes en de Formule 1 kwam hier niet meer terug. Nu heeft de sport een iets prestigieuzere locatie in de stad op het oog. Men wil namelijk graag over de wereldberoemde Strip racen, de lange weg waar alle grote hotels en casino's aanliggen.

Volgens de Daily Mail heeft de stad in Nevada er wel oren naar. Op COTA was een stevige delegatie aanwezig om met onder andere Formule 1-CEO Stefano Domenicali te babbelen. Ook de gouverneur van Nevada was onderdeel van de delegatie. Steve Sisolak bevestigt zijn bezoek: "Ik heb de kans gehad om met de leiding van de Formule 1 te praten en ik waardeer dat ze tijd voor ons vrijmaakten."