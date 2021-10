Comeback Jos Verstappen in Drenthe in plaats van Dubai

Het was al eventjes bekend dat Jos Verstappen in januari zijn comeback gaat maken in de autosport. Hij staat dan aan de start van de 24 uur van Dubai in een Porsche van GP Elite. Maar nu heeft hij zijn comeback vervroegd, hij neemt eind november deel aan een rally in Drenthe.

Verstappen senior zal eind volgende maand zijn rallydebuut maken in een eigen rallywagen. Hij staat dan aan de start van de Jack's International Drenthe Rally. Dit evenement wordt verreden op en rond het TT Circuit in Assen. Er zijn driemaal vier proeven op zowel asfalt als onverhard terrein.

Tegenover de Telegraaf geeft Verstappen aan er reuze veel zin in te hebben. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur: "Het wordt voor mij de eerste keer dat ik race met een navigator naast mij. Ik heb er echt veel zin in en ik heb gemerkt dat ik rally rijden echt heel leuk vind. Het is echt heel onvoorspelbaar."