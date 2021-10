Christian Horner looft "fenomenale rit" van Sergio Perez

Christian Horner is gisteravond zo trots als een pauw. De teambaas van Red Bull looft de rit van Sergio Perez, die vanaf de start geen druppel vocht meer binnen kreeg in de Texaanse hitte. De Mexicaan stond voor de tweede opeenvolgde keer op het podium en doet daarmee precies waarvoor Red Bull hem op de loonlijst heeft gezet.

Horner is onder de indruk van de Mexicaanse teamgenoot van racewinnaar Max Verstappen. "Het was een zware race voor Checo zonder drinksysteem, maar opnieuw was de wijze waarop hij deze race managede fantastisch en je kon hem echt het zelfvertrouwen zien opbouwen met dit tweede podium in twee achtereenvolgende races. Hij procedeerde een fenomenale rit terwijl zijn thuisrace er nog aan zit te komen terwijl hij nu echt zijn vorm weet te vinden. Dat is voor ons cruciaal tijdens dit deel van het seizoen."

Horner blikt alvast vooruit op de rest van het seizoen. "Nog vijf races te gaan nu en wij weten dat er een aantal van die races beter zal passen bij de Mercedes, terwijl er ook een aantal is waar wij sterk zullen zijn. Kortom: de rest van het seizoen wordt het dus echt heel erg spannend."