Leclerc helemaal gesloopt: "Misschien wel de fysiek zwaarste race"

Achter het geweld van Lewis Hamilton en de Red Bulls kwam Charles Leclerc vrij onzichtbaar als vierde over de finishlijn. Dat betekent dat de Monegask zijn Ferrari naar dezelfde stuurde als waar hij startte. Achteraf was Leclerc heel erg tevreden met zijn resultaat, punten zijn immers broodnodig in de strijd met McLaren.

Na de race verscheen Leclerc voor de camera's van de internationale media. Hij deed zijn verhaal: "Ik ben heel, heel erg blij ook al ben ik er zeker van dat je me niet veel hebt gezien tijdens de race. Maar het was een geweldige race. De performance was fantastisch en ik kon Sergio 10 seconden ver voor mij zien. Ik was een klein beetje sneller tijdens de laatste stint."

Ook Leclerc had het zwaar in de Texaanse hitte. "Het was enorm lastig. Misschien wel de meest fysieke race. Het was fysiek veeleisend. De laatste tien rondjes waren heel erg zwaar. Laten we realistisch zijn, een race als deze kan ons doen denken dat we vooraan rijden maar het gaat een heel close gevecht worden."