Ecclestone ziet niets in Andretti geruchten: "Denk niet dat het door gaat"

De geruchten over een mogelijke overname van Sauber door Michael Andretti nemen elke dag steeds serieuzere vormen aan. Veel mensen zouden het wel kunnen waarderen maar voormalig Formule 1-opperhoofd Bernie Ecclestone is sceptisch over het plan, hij ziet het niet bepaald gebeuren.

De locatie van de Sauber-fabriek (Alfa Romeo is titelsponsor, red.) is volgens Ecclestone allesbehalve handig. Het team is gevestigd in het Zwitserse Hinwil, in de buurt van de stad Zurich. Dat is wel wat anders dan Amerika en er doen dan ook geruchten de ronde dat er 200 mensen ontslagen gaan worden.

Britten

Ecclestone spreekt zich over deze zaak uit bij Blick: "Zwitserland is niet bepaald de ideale Formule 1-locatie voor buitenlanders. Zelfs als de condities met de grote fabriek en de windtunnel goed zijn. Vooral de belangrijke Britten komen er niet graaf om persoonlijke redenen. Ze voelen zich niet comfortabel zonder de fish & chips."

Geen doorgang

De spraakmakende Brit gelooft er dan ook geen barst van dat Andretti in de nabije toekomst op de grid staat. Ecclestone is heel erg duidelijk als hij om zijn mening wordt gevraagd: "Ik denk niet dat de Formule 1-deal met Andretti door zal gaan."