Ecclestone ziet Piastri als toekomstige wereldkampioen

Oscar Piastri is bezig met een sterk jaar in de Formule 1. Hij wist al twee races te winnen en hij stond met enige regelmaat op het podium. Ook Bernie Ecclestone is onder de indruk en hij stelt dat Piastri in de toekomst zeker een wereldkampioen kan gaan worden.

Piastri is bezig met zijn tweede seizoen in de koningsklasse, maar hij rijdt rond als een ervaren rot. Piastri maakt amper fouten en hij durft de strijd aan te gaan met zijn teamgenoot Lando Norris. McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1 en de jonge Piastri profiteert daarvan. Vlak voor de zomerstop won hij in Hongarije zijn eerste race en vorige maand wist hij ook te winnen in Azerbeidzjan.

Het leverde hem al veel complimenten op. Ook voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is onder de indruk van de prestaties van Piastri. In een interview met Sport.de krijgt Ecclestone de vraag wat hij van Piastri vindt. De Brit reageert lovend: "Die Australiër is, denk ik, echt een magische jongen. Hij wordt in de komende twee jaar zeker wereldkampioen, als zijn auto blijft presteren zoals hij nu aan het doen is. Dat is wat er gaat gebeuren. Hij steekt echt boven alle andere coureurs uit." Piastri staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap, met een kleine achterstand op nummer drie Charles Leclerc.