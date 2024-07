Ecclestone fan van comeback Briatore: "Bandiet onder de engelen"

Het team van Alpine kondigde enkele weken geleden aan dat ze Flavio Briatore hebben aangetrokken als een speciale adviseur. De Franse renstal beleeft een lastig seizoen waarin zeker niet alles naar wens gaat. Volgens Bernie Ecclestone is het heel erg slim om voor Briatore te kiezen.

Het huidige seizoen verliep op meerdere vlakken niet goed voor Alpine. Het begon met de uittocht van een aantal technische kopstukken, en daarna volgden slechte prestaties en onderlinge incidenten tussen teamgenoten Pierre Gasly en Esteban Ocon. Over de toekomst bestaat nog veel onduidelijkheid, zelfs het motorenproject wordt in twijfel getrokken. Briatore bemoeit zich met alle zaken, en hij is aangesteld door Renault CEO Luca de Meo.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is blij met de comeback van de veelbesproken Briatore. De Italiaanse oud-teambaas van Renault heeft immers een nogal schimmig verleden. In gesprek met Blick is Ecclestone enorm lovend: "Ik heb lang met Renault-CEO Luca de Meo aan de telefoon gehangen. Hij was echt wanhopig, maar toen viel de naam van Briatore. We waren het er snel over eens dat alleen een doener, een soort bandiet onder de engelen, echt zou kunnen helpen in zo'n verwarrende situatie. Er lopen al genoeg heiligen rond in het circus van de Formule 1."