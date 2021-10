Aangepast puntensysteem voor F2 en F3 in 2022

De Formule 2 en Formule 3 krijgen een aangepast puntensysteem. De punten voor de hoofdrace, dezelfde verdeling bij de Formule 1, blijven hetzelfde als voorheen. Hieronder de veranderingen.

- Er worden er echter slechts twee punten toegekend voor de poleposition in plaats van vier.

- In de sprintrace van de Formule 2 krijgen de acht beste finishers van de race de volgende punten in volgorde van positie: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 en 1.

- In de sprintrace van de Formule 3 krijgt de top tien de volgende punten in volgorde van positie: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1.

- Eén punt per race wordt toegekend aan de coureur die de snelste ronde behaalt, maar alleen als hij binnen de top 10 eindigt.

Raceweekend

De F3 wordt in hetzelfde weekend verreden als de F2. Per ronde is er één sprintrace en één hoofdrace. De F2 kent veertien weekenden en de F3 negen.

Elk weekend begint met een vrije training en kwalificatie op vrijdag. De kwalificatie bepaalt de opstelling voor de sprintrace (top tien wordt omgedraaid) en de hoofdrace.