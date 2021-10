Honda-kopstuk loopt niet op de zaken vooruit: "Bekijken het race voor race"

Dit weekend keert de Formule 1 weer terug in Amerika. Max Verstappen en Red Bull hopen vanzelfsprekend weer een slag te slaan in de strijd om het wereldkampioen. De titelstrijd is immers nog lang en breed nog niet beslist. Ook bij motorleverancier Honda zijn ze zich daarvan bewust.

Honda-bons Toyoharu Tanabe kijkt op de website van Honda vooruit: "We naderen het einde van het seizoen en we kunnen een hele zware kampioensstrijd verwachten als het duel verder gaat. We bekijken het race voor race en ik verwacht dat het duel door gaat tot het einde."

Tanabe verheugd zich op de race in de States. Hij is zich ervan bewust dat zijn merk Honda hier op support kan rekenen: "Hier in Amerika zijn er een hoop fans die Honda steunen, vooral in de IndyCar. We zullen zoals gewoon ons best doen en hopen hen een goed resultaat te schenken met allebei onze teams."