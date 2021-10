Rosberg wist al snel dat hij met pensioen ging: "Enkele meters na de streep in Abu Dhabi"

Het is al weer eventjes geleden dat Lewis Hamilton echt tegenstand had van zijn teamgenoot. Nico Rosberg legde hem van 2014 tot en met 2016 het vuur aan de schenen. Toen Rosberg in 2016 de wereldtitel pakte besloot hij gelijk te stoppen met de Formule 1.

Het afscheid van Rosberg kwam als een donderslag bij heldere hemel. Enkele dagen na zijn kampioensrace kapte hij in 2016 met de koningsklasse van de autosport. Het idee kwam al snel in zijn hoofd op. In gesprek met Squaremile gaat hij hierop in: "Als je me vraagt: Wanneer besloot je met pensioen te gaan? Dan is mijn antwoord: enkele meters na de streep in Abu Dhabi."

Nieuw leven

Het was voor Rosberg het perfecte moment om af te zwaaien: "Ik had alles gegeven. Het was een kwestie van wil ik blijven presteren en leven met die immense druk en leven met die druk ondanks dat mijn droom nu was uitgekomen. Ik had mijn doel om wereldkampioen te worden bereikt en het voelde als het juiste moment om afstand te nemen en een nieuw leven te leiden. Met andere voordelen."

100 Miljoen

Door zijn afscheid is Rosberg wel het een en ander misgelopen. Vooral is financieel opzicht liet hij iets varen. Hij kan er zelf overigens wel om lachen: "Er verdween ongeveer 100 miljoen pond in de gootsteen! Maar ja, dat gebeurt nou eenmaal hé."