Damon Hill ziet favoriet voor Austin: "Denk dat Lewis de strijd gaat winnen"

Aankomend weekend barst in Austin, Texas de titelstrijd weer in zijn volle glorie los. Zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton zal gaan jagen op een overwinning om met een zo goed mogelijke uitgangspositie naar Mexico te kunnen trekken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de titelstrijd daar beslist wordt.

Momenteel gaat Max Verstappen nog aan de leiding van het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull-piloot heeft momenteel 262,5 punten terwijl Hamilton volgt op 256,5 punten. In de laatste race in Turkije was Mercedes opvallend rap dus de vraag is wat er in Amerika gaat gebeuren.

Glazenbol

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill durft wel een voorspelling te wagen. In de F1 Nation Podcast kijkt hij in zijn glazenbol: "Ik denk dat Lewis gaat winnen maar dat zou hem terug brengen in de strijd en er is dan bijna niets zitten in het verschil qua punten. Sterker nog, Max kan Amerika verlaten met 1 puntje verschil als Lewis wint in de States. Dus hoe gebalanceerd is dat?"

Dingen gebeuren

Hill weet dat de gebeurtenissen in Turkije mee spelen bij de aankomende Grand Prix: "Het hangt er vanaf of Red Bull iets meer kan vinden. Ik denk gewoon dat Lewis ,na Turkije waar Mercedes zo snel was, wat heeft wat hem onderweg kan gaan helpen. Maar dingen gebeuren en we weten niet zeker wat er gaat gebeuren."