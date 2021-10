Fittipaldi vergelijkt Formule 1 en IndyCar: "Het is beter dan de Formule 1"

De Formule 1 wordt wereldwijd gezien als de koningsklasse van de autosport. Over de hele wereld dromen kleine jongens en meisjes van de Formule 1. Misschien niet over de hele wereld want in Amerika is de IndyCar hot en happening.

Emerson Fittipaldi werd in 1972 en 1974 wereldkampioen in de Formule 1. Na zijn succesvolle Formule 1-loopbaan stapte hij over naar de andere kant van de plas en won de Indy 500 in 1989 en 1993. Hij is een legende in beide klassen en is dan ook prima in staat om ze te vergelijken.

Op de site van de IndyCar is hij heel duidelijk: "Ik sprak laatst met Zak Brown en ik zei dat wat de IndyCar doet fantastisch is en veel leuker om te kijken dan alle andere klassen. Het is beter dan de Formule 1. Soms zijn de races te laat voor ons. Maar mijn zoon is er dol op. Hij is 14 jaar oud en is er helemaal gek van."