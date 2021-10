'Top teams liggen dwars bij bandenwarmer-discussie'

De Formule 1 is een sport waar het draait om details en regeltjes. Dan gaat het niet eens om regeltjes of details aan de auto maar ook aan alles daar omheen. Nu is er weer iets te doen omtrent de elektrische bandenwarmers. De kleine team willen sneller afscheid nemen van deze dekens.

Blijkbaar denken de topteams hier anders over. Onder andere Red Bull en Mercedes liggen dwars als het gaat om het vervroegd afschaffen van de dekens. De kleinere teams willen af van de dekens om kosten te besparen. De 40 bandenwarmers zorgen namelijk voor heel wat kosten.

Auto, Motor und Sport weet nu te melden dat de grote teams hier blijkbaar geen problemen mee hebben. Momenteel denkt de Formule 1 erover na om per 2022 het aantal dekens te halveren. Ook mogen regenbanden en inters niet langer relaxen in de dekens. Volgend jaar wordt sowieso de temperatuur in de dekens verplicht verlaagd van 90 naar 70 graden, een jaar later moet het dan weer naar 50 graden gaan. Vanaf 2024 zijn de dekens helemaal verboden.