Sergio Perez zevende in Istanbul: "Hadden dat setje zacht niet moeten gebruiken in Q1"

Sergio Perez was weliswaar sneller dan Verstappen op de vrijdagmiddag, maar tijdens de kwalificatie kwam de Mexicaan weer tekort op zijn teamgenoot Max Verstappen. De Limburger reed naar de derde snelste tijd, terwijl Perez de zevende snelste tijd reed. Beide heren winnen een plekje op de grid vanwege Hamilton's motorstraf.

Vooruitgang

Perez heeft er wel een verklaring voor. "Wij zaten ernaast wat betreft de voorkant en we hadden meer grip aan de achterkant, waardoor ik meer last had van onderstuur en ik kreeg het daardoor niet voor elkaar om er een goede rondetijd uit te persen. Ik denk wel dat wij goede vooruitgang en goede snelheid tonen."

Setje zachte banden niet goed ingezet

Perez had liever niet gehad dat hij tijdens Q1 de baan op werd gestuurd met de zachte banden. Dat setje had hij liever gespaard, vertelt hij na de kwalificatie. "Dat wij dat setje gebruikten in Q1 was niet ideaal, dat heeft ons echt pijn gedaan vandaag want wij kwamen in Q3 en hadden toen nog maar één nieuwe set over. Wij hebben er een nieuwe set onder gedaan konden niet verbeteren ten opzichte van de eerste run in Q3."