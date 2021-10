Marko positief gestemd: "Inhalen is ook niet makkelijk hier"

Vandaag werd duidelijk dat Lewis Hamilton inderdaad aan de motorwissel moet. Dit betekent dat de Britse Mercedes-ster tien plaatsen naar achter moet op de grid. Ondanks deze redelijk milde straf denkt men bij Red Bull toch te kunnen profiteren van de nieuwe ICE van de concurrent.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt in ieder geval van wel. Na de training verscheen Marko voor de microfoon van het Oostenrijkse ServusTV. Hij sprak zich uit: "Het zijn maar tien plaatsen omdat de turbo enzo niet zijn gewisseld. Maar als je er vanuit gaat dat hij pole pakt start hij als elfde."

Waar veel mensen denken dat inhalen best wel eens simpel kan worden in Turkije, is Marko een iets andere mening toebedeeld. Hij verklaart zijn opinie: "Op de baan is inhalen ook niet zo makkelijk, dus het gaat in onze handen rollen. Ik hoop dat we snel genoeg zijn om als eerste over de lijn te komen."