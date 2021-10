Vrouw Bernie Ecclestone wil vicepresident FIA worden

Er is een kans de naam Ecclestone weer terugkeert in de racewereld. Niet Bernie maar zijn 44-jarige vrouw Fabiana Ecclestone krijgt mogelijk een hoge functie bij de FIA. Ze wil namelijk de nieuwe ,en eerste, FIA vicepresident worden. Ze support presidentskandidaat Mohammed ben Sulayem.

Mevrouw Ecclestone is van origine een Braziliaanse en is advocaat. Ze is geen onbekende in de racewereld, ze werkte met de organisatoren van de Braziliaanse Grand Prix en haar man is natuurlijk de voormalige grote heer van de Formule 1. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport wil ze nu vicepresident worden.

In gesprek met de sportkrant sprak ze zich uit over de kwestie: "Mijn ervaringen van werken in sport en mobiliteit is een pluspunt aangezien ik een brede blik kan werpen op de huidige problemen en de innovatieve oplossingen voor de lange termijn." In december zijn de presidentverkiezingen van de FIA en zal duidelijk worden wie Jean Todt opvolgt en wie de eerste vicepresident wordt.