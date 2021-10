Formule 1 komt met update over duurzame brandstof

Het is inmiddels wel duidelijk dat de Formule 1 in waarschijnlijk 2026 overstapt naar een gloednieuwe motorformule. Wat een beetje is ondergesneeuwd is het baanbrekende brandstof idee van de sport. De Formule 1 wil dan namelijk ook met een duurzame brandstof gaan rijden.

De sport gaat ervan uit dat er in 2030 1,8 miljard auto's op de wereld rond zullen rijden. Naar verwachting is slechts 8 procent daarvan aangedreven door een elektrische krachtbron. Daarom denkt de Formule 1 dat de verbrandingsmotor nog lang niet is uitgerangeerd en met het ontwikkelen van een duurzame brandstof kan bijdragen aan het verschonen hiervan.

Introducing the fuel of the future

♻️ 100% sustainable

🚀 Same power

🌏 And useable by vehicles across the world#F1 #Formula1 pic.twitter.com/VQNp8ZetYH — Formula 1 (@F1) October 5, 2021

De Formule 1 geeft aan dat ze momenteel in onderhandeling zijn met meerdere bedrijven over het ontwikkelen van deze brandstof. Het is dan ook de bedoeling dat de nieuwe brandstof daarna wereldwijd te gebruiken is. Het moet bijdrage aan het doel van de sport om in 2030 CO2-neutraal te opereren.