Zoon van James Hunt: "Verstappen heeft meer weg van mijn vader"

De kampioensstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen wordt nu al gezien als één van de spannendste en spraakmakendste uit de geschiedenis van de sport. De strijd wordt in een adem genoemd met bijvoorbeeld de duels tussen Senna en Prost.

Maar de vergelijking wordt ook getrokken met de kampioensstrijd tussen Niki Lauda en James Hunt in 1976. Dat wordt niet door zomaar iemand gedaan maar door Hunts zoon Freddie. Hunt junior spreekt zich uit in gesprek met La Gazetta dello Sport: "Dit seizoen is waarschijnlijk het beste kampioenschap dat ik ooit heb gezien. Ik vind het wel lijken op 1976. Het zit extreem dicht bij elkaar en het is heel spannend."

Geen respect

Toch is er volgens Freddie Hunt een groot wezenlijk verschil met het kampioensjaar van zijn vader. "Er is geen respect op de baan Niki en mijn vader hadden meer respect voor elkaar voor elkaar en lieten meer ruimte in gevechten. Ze wisten dat als ze teveel risico namen ze een vriend konden vermoorden."

Max Hunt

Hunt herkent wel wat van één van de kemphanen in zijn oude heer: "Verstappen heeft meer weg van mijn vader dan Lewis. In werkelijkheid lijkt Lewis Hamilton eigenlijk in helemaal niets op James." De levensstijlen van Hamilton en Hunt hebben inderdaad weinig overeenkomsten.