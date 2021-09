Hamilton over Verstappen na Monza-incident: "Hebben elkaar niet gesproken"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vechten momenteel een van de meest spraakmakende duels in de hedendaagse geschiedenis van de Formule 1 uit. Na de crash in Monza tussen de twee kemphanen werd het duel alleen maar heviger en waren ze bij Mercedes vooral boos op Verstappen. Hij keek immers niet om naar Hamilton.

Nu heeft ook de Britse regerend wereldkampioen zich uitgesproken over het wel of niet contact zoeken van Verstappen. In gesprek met ESPN gaat Hamilton in op het contact met Verstappen: "Nee, we hebben elkaar niet gesproken. Ik heb niets van hem gehoord."

Zelf had Hamilton wel contact gezocht met Verstappen na hun eerdere incident in Silverstone: "Natuurlijk. Ik heb hem toen gebeld maar ik denk dat we dan niet hoeven te doen. Ik weet zeker dat hij van de ervaring zal leren en ik ook. Ik wil niet minachtend doen maar ik ben veel ouder dan hem en het was belangrijk voor mij om hem te bellen en het ijs te breken."