Hamilton onder de indruk van nieuwe generatie: "Ze zijn nergens bang voor"

Jarenlang streed Lewis Hamilton tegen coureurs van zijn eigen leeftijd en generatie. Maar langzamerhand verdwijnen die coureurs uit de kop van het Formule 1-veld en krijgt Hamilton te maken met een compleet nieuwe generatie concurrenten. Maar de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes slaapt er niet minder om.

In Rusland vocht Hamilton ronden lang een gevecht uit met Lando Norris. Hij is om de titel aan het vechten met Max Verstappen en in 2019 had hij regelmatig gevechten met Charles Leclerc. Dan krijgt de ervaren Brit aankomend seizoen ook nog eens zijn jonge talentvolle landgenoot George Russell naast zich.

Exceptioneel talent

In gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports spreekt Hamilton zich uit over de aanstormende generatie: "Er zit exceptioneel talent in de nieuwe generatie. Het is opwindend voor de sport. Het is goed voor mij, voor Bottas, voor Vettel. Voor mij is het leuk want ik kan mijzelf afvragen hoe ik deze jongens kan uitdagen."

Hamilton kan zich dan wel jong voelen, zijn concurrentie is nog veel en veel jonger. De Mercedes-coureur is zich ervan bewust: "Ik ben veel ouder. Zij zijn nergens bang voor. Ze verkeren in topvorm en ik geniet ervan als ik ze zie rijden. Ik hoop dat ik hier nog steeds mijn plekje kan afdwingen, dat ik zo goed mogelijk op ze kan reageren. Daar focus ik mij op."