Red Bull in Sotsji weer verslagen bij pitstops

Een opvallend moment in Rusland: Red Bull had niet de snelste pitstop. Voor heen was het team van Max Verstappen een ware winnaar op het gebied van het wisselen van de banden maar sinds de nieuwe pitstopregels lijkt het helemaal anders. In Sotsji werd de Oostenrijkse formatie voor de tweede keer verslagen.

Aan de Russische kust werd het Red Bull bij de stops verslagen door hun concurrent Mercedes. Valtteri Bottas wisselde van banden in slechts 2,45 seconden om later nog een keertje het rubber te laten vervangen in 2,51 seconden. AlphaTauri was ook nog eens sneller dan Red Bull.

Ook in Monza was Red Bull niet de snelste, daar werden ze verslagen door McLaren. In het klassement op de Fastest Pitstop Award gaat Red Bull nog wel aan de leiding. Maar het is wel een opvallend feit dat Red Bull sinds de nieuwe pitstopregels meer moeite lijkt te hebben met de stops.