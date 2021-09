Jos Verstappen maakt comeback in januari

De racewereld is in januari weer een comeback rijker. Niemand minder dan Jos Verstappen zal dan ook weer achter het stuur kruipen. De ex-Formule 1-coureur en vader van Max zal dan namelijk deelnemen aan de 24 uur van Dubai in een Porsche.

Verstappen zal dan in een GT3 Porsche stappen van het Nederlandse team GP Elite. Dit team werd dit jaar ook kampioen in de Porsche Supercup met Larry ten Voorde achter het stuur. Jos Verstappen zal in Dubai een auto delen met onder andere Thierry Vermeulen. Vermeulen is de zoon van Max Verstappens manager Raymond Vermeulen en de pupil van Jos.

De 24 uur van Dubai wordt verreden op 13 en 14 januari begin 2022. Het is nog niet duidelijk of deze comeback van Verstappen senior eenmalig is of dat er nog meer wedstrijden in het vat zitten. Het is al weer even geleden dat hij aan een competitieve race mee deed dus het is afwachten wat de 24 uurs race gaat brengen.