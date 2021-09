Bottas heeft wel eens leukere middagen gehad: "Kregen de banden niet op temperatuur"

Alle ogen bij Mercedes waren vandaag gericht op de blunderende Lewis Hamilton. Maar met zijn geklungel was Hamilton als nog sneller dan zijn teammaat Valtteri Bottas. De Fin werd zevende en had net als zoveel coureurs nogal wat moeite in Q3.

Op de officiële Formule 1 site kijkt Bottas terug op zijn zaterdagmiddag in Sotsji: "Q1 en Q2 gingen wel goed. We leken best wel sterk op de inters maar toen het droog begon te worden maakten we een pitstop en toen hoopten we op twee getimede rondjes."

Dat kwam helaas niet zover voor Bottas. Daar baalt de Finse Mercedes-piloot dan ook heel erg van. Hij was dan ook niet geheel tevreden: "Uiteindelijk hadden we maar een rondje en konden we de banden niet werkende krijgen in die ronde, het was te moeilijk om ze op temperatuur te krijgen. Alle auto's voor ons hadden er tenminste twee en dat was het probleem."