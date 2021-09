Wolff in zijn nopjes met zijn toekomstige coureur: "Hij kan zomaar aan de leiding liggen"

George Russell was één van de vele verrassingen van de kwalificatie in Sotsji. De talentvolle Brit liet in zijn Williams maar weer eens zien waarom hij in 2022 Mercedes-coureur is. Met zijn derde plaats was hij sneller dan de beide Mercedessen en dus ook zijn toekomstig teammaatje Lewis Hamilton.

De hele wereld kon mee genieten van het succes van Russell en dus ook zijn aanstaande teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker zag zijn huidige coureurs een waar modderfiguur slaan maar daar tegenover stond wel de super prestatie van Russell. In gesprek met The Race heeft de jolige Wolff wel wat verwachtingen voor morgen: "Het zou mij niets verbazen als George morgen aan de leiding ligt na bocht 2. En dan zou leuk zijn om te zien. Zo lang Lewis maar wat posities kan winnen, dan hebben we de huidige wereld en de toekomst op 1 en 2."

Gelukkig draagt Wolff niet het hele interview zijn lolbroek en kan hij daarna ook nog enigszins serieus in gaan op de prima prestatie van Russell: "Maar even serieus, hij heeft een sterke prestatie afgeleverd vandaag. Hij heeft een enorm risico genomen door vandaag als eerste naar de softs te wisselen."