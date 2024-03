Hamilton verwijt FIA een gebrek aan verantwoording

Het is nog steeds onrustig in de Formule 1-wereld. Gisteravond werd duidelijk dat Susie Wolff strafrechtelijke stappen heeft gezet tegen de FIA. Lewis Hamilton staat vierkant achter de vrouw van zijn teambaas, de zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de FIA een gebrek aan verantwoording heeft.

Susie Wolff maakte gisteravond bekend dat ze naar een Franse rechtbank is gestapt. Ze heeft een klacht ingediend tegen de FIA en dit heeft te maken met het korte onderzoek naar haar en haar man Mercedes-teambaas Toto Wolff. Eind vorig jaar onderzocht de FIA mogelijke belangenverstrengeling, maar al snel kwamen ze tot de conclusie dat dit niet aan de orde was. De Wolffs reageerden woedend en nu heeft F1 Academy-directeur Susie Wolff dus daadwerkelijk juridische stappen gezet.

Trots

In Melbourne kreeg Mercedes-coureur Lewis Hamilton de kans om te reageren op deze zaak. De Brit steunt zijn teambaas en diens vrouw volledig. Tegenover de internationale media is Hamilton zeer duidelijk: "Ik ben enorm trots op Susie, ze is zo dapper en ze staat voor geweldige waarden. Ze is een geweldige leider in een wereld waar mensen vaak het zwijgen wordt opgelegd, is het feit dat ze opstaat echt een geweldige boodschap."

FIA

Hamilton haalt ook stevig uit naar de FIA. De zevenvoudig wereldkampioen is enorm fel als hij naar het gedrag van de autosportfederatie wordt gevraagd: "Ik vind het geweldig dat Susie dit uit de wereld heeft gehaald, want er is echt een gebrek aan verantwoording. Binnen de FIA gebeuren er dingen achter gesloten deuren, er is geen transparantie en er wordt overduidelijk geen verantwoording genomen. Ik denk dat de fans dat juist wel nodig hebben. Want hoe kun je vertrouwen hebben in een sport, als die dingen er niet zijn. Ik hoop dat dit standpunt van Susie voor een positieve impact zal zorgen."