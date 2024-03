Wolff staat vierkant achter FIA-zaak van Susie Wolff

In Australië gaat het veelvuldig over de juridische stappen van Susie Wolff tegen de FIA. De F1 Academy-chef neemt deze stappen naar aanleiding van het korte FIA-onderzoek van eind vorig jaar. Haar man Toto Wolff staat volledig achter de beslissing om naar de rechter te stappen.

De FIA onderzocht eind vorig jaar enkele dagen of er sprake was van mogelijke belangenverstrengeling door Toto en Susie Wolff. De zaak zorgde voor een bizarre week waarin alle teams hun steun uitspraken voor de Wolffs. De FIA trok het onderzoek na een paar dagen in, maar het kwaad was al geschied. Susie Wolff kondigde aan de vooravond van de Australische Grand Prix aan dat ze naar een Franse rechtbank is gestapt.

Sterke vrouw

Haar man Mercedes-teambaas Toto Wolff steunt de rechtszaak. Na afloop van de tweede vrije training in Melbourne reageerde hij op de zaak in gesprek met Sky Sports: "Susie is een sterke vrouw. Ze pikt dit niet zomaar van iemand en ze volgt haar overtuigingen en haar waarden, dat doet ze hier ook. Ze handelt heel pragmatisch in deze zaak. Ze heeft het gevoel dat haar iets verkeerds is aangedaan en de rechtbank moet dat horen. Niets gaat haar van dit pad afbrengen. Zo is haar karakter."

Transparantie

Wolff stelt ook dat het heel belangrijk is om een zaak als deze onder de aandacht te brengen. De Oostenrijker wijst naar de gebeurtenissen in de afgelopen weken: "Het feit dat we het hele jaar al praten over zaken waarbij een tekort aan transparantie een rol speelt, is niet goed. Dit is ook waar Lewis aan refereerde. We horen te praten over de pracht van deze sport en waar we nu staan, we horen het niet te hebben over andere zaken. Maar dit moest onder de aandacht worden gebracht."