Verstappen over flater Hamilton: "Je weet toch wel hoe glad het is?"

Hoewel Max Verstappen alleen een installatierondje reed in Sotsji was hij toch één van de grootste winnaars van de dag. Zijn grootste concurrent Lewis Hamilton had namelijk een rampzalige dag en crashte zelfs onhandig bij het inrijden van de pisstraat.

De ongevaarlijke Lando Norris pakte pole en dat kon Verstappen wel bekoren. Na de kwalificatie sprak Verstappen met de Telegraaf. Daar bleek dat hij wel blij was met Norris: "Ik heb Lando een berichtje gestuurd en hem gefeliciteerd. Supermooi voor hem!"

De Limburger was vanzelfsprekend ook wel te spreken over het geklungel van zijn rivaal: "Ik vond dit wel een prima resultaat ja. Natuurlijk had Lewis die fout in de pitstraat beter niet kunnen maken, maar dat weet hijzelf ook heus wel."

Verstappen snapt dan ook helemaal niet dat Hamilton zo'n onhandige blunder is begaan. "Als je al een paar keer onder deze natte omstandigheden de pits in bent gereden denk ik dat je wel weet hoe glad het is. Maar ik weet natuurlijk niet precies wat er verkeerd is gegaan."