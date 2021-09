Horner na mindere kwalificatie: "Checo is vast teleurgesteld"

Het was vooraf al duidelijk dat Max Verstappen geen hoge ogen ging gooien in de kwalificatie. De Nederlandse Red Bull-coureur had immers al twee straffen en zou toch al achteraan starten. Teammaatje Sergio Perez deed echter niet wat er van hem werd verwacht en werd negende.

Red Bull Racing-teambaas verscheen na afloop van de race voor internationale camera's. Hij keek eerst terug op de prestatie (lees: één installatierondje) van zijn Nederlandse coureur: "Natuurlijk wisten we dat Max achteraan zou gaan starten en met de moeilijke condities van vandaag was de beloning het risico niet waard. Dus het ging er vooral om dat alles klopt voor morgen."

Ook keek hij nog eventjes naar het teleurstellende resultaat van zijn tweede coureur Sergio Perez: "Checo is vast teleurgesteld dat hij slechts als negende zal starten. Een kleine fout in zijn warm-up rondje op de slicks in Q3 betekende dat hij moeite had om temperatuur in de banden te krijgen. Jammer genoeg ging het daardoor mis en kan hij niet verder vooraan starten."