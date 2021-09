Hevige regenval in Sotsji, F2 sprintrace uitgesteld

De eerste sprintrace van de Formule 2 is uitgesteld vanwege zeer slechte weersomstandigheden. In Sotsji komt het met bakken uit de hemel en de baan kan hierdoor niet gebruikt worden. De wedstrijdleiding geeft later opnieuw een update, maar het lijkt er niet op dat op korte termijn geracet gaat worden. Wat de gevolgen zijn voor de F2 en de andere klasses, waaronder de Formule 1, is nog niet duidelijk.

Vier weken terug op Spa-Francorchamps was er ook noodweer, in dit geval op de zondag. De Formule 1 race werd na twee rondes achter de safety car afgevlagd omdat de wedstrijd niet op ander tijdstip of dag verreden kon worden.