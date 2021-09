Norris jat telefoon Ricciardo, neemt Twitter-account over

iedereen die gistermiddag op het Twitter account van Daniel Ricciardo keek zag iets vreemds. De Australiër had ineens een wel héél positieve Tweet over zijn teamgenoot Lando Norris geplaatst. Een tweet later bleek dat deze helemaal niet afkomstig van Ricciardo maar van Norris zelf.

Apart from just getting beat 5-0 by Lando in table tennis, he’s taught me so much this year, especially in high speed corners. Impressive. He’s got some large cojones. Something I don’t have. #DR3 — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) ___Escaped_link_614db3cab05a3___

Opeens prees Ricciardo zijn teamgenoot op een opvallende manier de hemel in. De Australiër gaf aan dat zijn teamgenoot heel erg goed is in tafeltennis, in het nemen van snelle bochten en dat hij ballen van staal heeft. Iedereen vroeg zich af wat er aan de hand was.

Hopefully my last tweet now makes more sense pic.twitter.com/h6Mdg1Ls9G — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) September 23, 2021

Een tweet later bleek dat Ricciardo helemaal niet verantwoordelijk was voor de Tweet. Norris had de telefoon van zijn teamgenootje gepakt en zichzelf enkele schouderklopjes gegeven. Ricciardo postte een foto van Norris om even duidelijk te maken dat het niet zijn schuld was.