GPDA-voorzitter Wurz: "Dreigde met staking bij Bernie om sociale media"

Sinds Liberty Media de Formule 1 overnam van Bernie Ecclestone is er veel veranderd in de sport. Niet alleen wordt er nu meer geëxperimenteerd met nieuwe formats, ook de coureurs mogen steeds meer hun belevenissen vanuit de paddock delen op social media gebied. De nieuwe bazen van de F1 hebben hierdoor veel respect afgedwongen bij de piloten.

Vooral sportief directeur Ross Brawn oogst veel lof van het 20-koppige veld. De Brit geeft de rijders ruimte om hun zegje te laten doen bij het maken van beslissingen. Volgens GPDA-voorzitter Alexander Wurz is dit een goede ontwikkeling. De Oostenrijker spreekt zich uit tegen Autosport.com: "Dit is heel goed. Dat is zijn werk als sportief directeur. het is ons werk om soms niet te kijken naar de commerciële kant van de sport ,waar hij een afgevaardigde van is, en naar de lange termijn te kijken want de coureurs hebben enkele super pure ideeën over racen."

Verandering

De komst van Brawn en Liberty Media is in ieder geval een hele verandering ten opzichte van het tijdperk Ecclestone en volgens Wurz is dat goed: "Het was een welkome cultuurverandering ten opzichte van de Ecclestone tijd. God zegene Bernie, hij heeft dit opgebouwd zodat we zijn waar we zijn en wij het naar het volgende level kunnen duwen."

Sociale staking

Volgens Wurz hebben de coureurs een keiharde strijd gevoerd met de legendarische Brit over de sociale media: "We hebben als coureurs gevochten om social media geaccepteerd te krijgen. We dreigden bij Bernie met een staking en we zouden dat echt gedaan hebben. Je mocht geen foto's en video's maken in de paddock. Hij was onverbiddelijk, maar wij ook. Uiteindelijk heeft het moderne gewonnen."