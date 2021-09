Prost verlaat F1 als reverse grid wordt ingevoerd

Als het aan Alain Prost ligt, blijft de Formule 1 traditioneel zonder te veel kunstmatige ingrepen om de sport spannender en aantrekkelijker te maken. De viervoudig wereldkampioen snapt dat verandering nodig is binnen de sport, maar verlaat het strijdtoneel als er teveel aan de DNA van de koningsklasse wordt gesleuteld.

"Ik denk dat het goed is dat de Formule 1 wat dingen probeert, maar je moet begrijpen waarom je dit wilt doen. Je moet je afvragen waarom'', zei de viervoudig voormalig wereldkampioen in de Paddock-podcast. "De Formule 1 moet traditioneel blijven. We moeten begrijpen dat de beste auto en de beste coureur winnen, omdat zij de beste zijn. Dat is de hele opzet van Formule 1."

Het idee van een reverse grid is voor Prost dan ook als een rode lap voor een stier “Ik haat het idee van een omgekeerde startvolgorde. Ik heb er een hekel aan. Als ze de reversed grid in de Formule 1 introduceren, zou ik de sport verlaten. Ik denk dat dat het slechtste is wat je kunt doen voor de Formule 1. Ik zie liever een team domineren omdat ze het beste werk hebben geleverd dan een omgekeerde grid. Maar ik ben erg traditionalistisch", sloot de Fransman af.