Albon is Williams dankbaar: "Ze waren zo vriendelijk om met me te praten"

Het is Alexander Albon gelukt: in 2022 is hij weer Formule 1-coureur. De Thaise Red Bull-piloot rijdt dan zijn rondjes voor het team van Williams en is vanzelfsprekend een gelukkig man. Anno 2021 is hij nog coureur in de DTM maar dat zal na dit jaar dus voorbij zijn.

Bij Williams is hij de opvolger van George Russell. De Brit vertrekt naar het topteam van Mercedes en krijgt dus een waardige opvolger. De Williamsen zijn momenteel bezig met een enorme opmars vanuit het achterveld. In Monza wist Russell bijvoorbeeld weer eens in de punten te rijden.

Ook Albon is opgevallen dat zijn aankomend werkgever lekker bezig is. Geciteerd door Motorsportweek.com blijkt dat hij vol motivatie is: "Als je kijkt naar Williams is het eerste ding dat je opvalt is dat ze de weg naar boven hebben ingezet. Ik heb de kans gehad het team te bezoeken en iedereen is erg positief en optimistisch."

De Thaise ex-teamgenoot van Max Verstappen is Williams heel erg dankbaar: "Ze waren zo vriendelijk om met mij te praten en om dit mogelijk te maken. Het lijkt op een geweldige keuze om mee terug te komen op de grid."