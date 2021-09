Italiaanse Grand Prix op Monza in gevaar door lege tribunes

De Italiaanse Grand Prix op Monza was er eentje voor in de geschiedenisboekjes. Maar financieel gezien zal het geen klapper zijn geweest voor de organisatie. Er zaten maar weinig fans op de tribunes en de lege plekken waren duidelijk zichtbaar voor de tv-kijker.

FIA-president Jean Todt was teleurgesteld toen hij zag hoe weinig fans op de race afkwamen. In gesprek met Gazzetta dello Sport gaat hij hierop in: "Waarom was er zo weinig publiek in Monza? Tijdens de kwalificatie op vrijdag was ik teleurgesteld toen ik naar de tribunes keek. Ik zou ook teleurgesteld zijn als er niet ten minste een Grand Prix in Italië op de kalender zou staan in de aankomende jaren. Maar dat moet je aan Stefano Domenicali vragen."

De ene oud-Ferrari baas kaatst het balletje door naar de andere oud-Ferrari baas. Domenicali is tegenwoordig de CEO van de Formule 1 en was ook niet geheel happy: "We praten met de organisatie om precies te begrijpen hoe ze de Grand Prix opnieuw kunnen verkopen. Het is moeilijk om te denken aan de Formule 1 zonder Monza maar dit soort evenementen zijn ook business en er moet iets op economisch vlak terugkomen om het te rechtvaardigen." Gelukkig heeft Monza een contract tot 2024 dus is er nog genoeg bedenk tijd.