AlphaTauri: "Remprobleem Tsunoda en gasproblemen Gasly leidden tot dubbele DNF"

Het Italiaanse team van AlphaTauri heeft betere zondagen meegemaakt op Monza, en dit is uiteraard een understatement van jewelste. Het team constateerde vlak voor de start van de race remproblemen bij Yuki Tsuonda. De Japanner kon niet van start gaan omdat het probleem niet kon worden opgelost.

Pierre Gasly - die vorig jaar de Italiaanse Grand Prix nog wist te winnen voor hetzelfde team - bleek ook een probleem te hebben. Hij zou vanuit de pitstraat starten met een nieuwe krachtbron en versnellingsbak na zijn crash tijdens de sprintrace. Bij Gasly waren er problemen met het gaspedaal die aan het licht kwamen tijdens de ronde onderweg naar de grid. Ook Gasly kon dus niet van start gaan.

Het team baalt ervan want op vrijdag zagen de tijden van Gasly er goed uit. Tot zijn aanvarinkje met Ricciardo tijdens de sprintrace zag het er nog zonnig uit voor het voormalige Minardi-team uit Faenza.

Jody Egginton, technisch directeur van het team vertelt tegen F1.com: “Helaas was de race al voorbij voordat het op gang kwam voor beide coureurs. Yuki meldde een remprobleem tijdens zijn ronden naar de grid. En hoe hard onze jongens ook het ook probeerden; het kon niet worden opgelost waardoor wij moesten opgeven. Toen een probleem in het systeem bij Pierre's auto was geconstateerd moesten we ook met die auto opgeven."

"Frustrerend genoeg hebben we de sterke prestatie die Pierre vrijdag liet zien hier niet kunnen omzetten in punten. Evenzo is Yuki niet in staat geweest om nog meer belangrijke racekilometers te maken en ervaring op te doen. Ook konden we daardoor de strijd niet aangaan met onze naaste concurrenten. Het pakket heeft echter opnieuw bewezen snel te zijn en iedereen zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we dit meenemen naar de volgende races. Daarbij ligt de focus op het terugwinnen van terrein ten opzichte van onze naaste concurrenten.”

AlphaTauri is nu het zesde snelste team in de stand om het wereldkampioenschap. De renstal heeft 84 punten. Alpine wist wel te scoren met beide auto's in de punten, zij staan nu vijfde met 95 WK-punten in het lijstje voor constructeurs.