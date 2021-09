Masi zegt dat Horner liegt: "Hebben niks aan race control gevraagd"

De vijf seconden tijdstraf van Red Bull-piloot Sergio Perez heeft nog een klein staartje gekregen. Niet voor de Mexicaanse compagnon van Max Verstappen zelf maar voor teambaas Christian Horner. Race director Michael Masi beticht hem namelijk van liegen.

Perez haalde in Monza Ferrari's Charles Leclerc op een onrechtmatige manier in. Daarna gaf de Red Bull-coureur de plaats niet terug waardoor hij dus de straf kreeg. Christian Horner beweerde daarna dat Red Bull aan de wedstrijdleiding had gevraagd of Perez de plaats moest teruggeven. Volgens de Oostenrijkse formatie kwam hier echter geen antwoord op. Hierop kreeg Perez straf en was Red Bull teleurgesteld.

Race Director Masi stelt echter dat de vork iets anders in de steel steekt. Masi heeft namelijk niks gehoord van Red Bull. Tegenover de internationale media doet Masi zijn verhaal: "Nee, dat is niet waar. Ze hebben niks aan race control gevraagd. Ik suggereerde dat ze misschien moesten nadenken over het teruggeven van de positie en ze zeiden dat ze er zelf naar keken."

Daar kwam dus niets uit. De inhaalmanoeuvre kon volgens de stewards niet door de beugel en Perez mocht vijf seconden bij gaan tellen. Dit betekende dat hij als derde over de finish kwam maar als vijfde werd geklasseerd. Een fikse domper voor Red Bull en de Mexicaan.