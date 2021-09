Hoewel Lewis Hamilton doorgaans uitgebreide interviews geeft, is de Britse coureur na afloop van de sprintrace op zaterdag kortaf in zijn commentaar. De Brit verloor zijn tweede positie bij de start van de sprintrace en kwam slechts als vijfde over de streep. De zevenvoudig wereldkampioen zal - na een gridstraf voor Valtteri Bottas - vanaf de vierde plek starten tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza.

Max Verstappen vergrootte zijn voorsprong op Hamilton tijdens de sprintrace door als tweede te finishen. Daarmee mag de Limburgse Red Bull Racing-ster - eveneens vanwege de motorstraf van Bottas - vanaf de pole position starten tijdens de Italiaanse Grand Prix.



Lewis Hamilton heeft weinig woorden nodig na de sprintrace en de teleurstelling straalt van zijn gezicht als hij Lawrence Barretto van F1.com te woord staat.

Max Verstappen start de Grand Prix van Italië vanaf de eerste startrij met naast hem de McLaren van Daniel Ricciardo.