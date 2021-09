Bottas trots dat hij sneller is dan Hamilton en Verstappen op Monza: "Dat was een lekker rondje"

Valtteri Bottas start de sprintrace op Monza zaterdag vanaf de eerste plaats nadat hij de snelste was tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De Fin was fracties sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen.

De Finse coureur noteerde een tijd van 1:19.555 en was daarmee 0,096 seconden sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De sprintrace van zaterdag bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace van zondag. Max Verstappen kwam meer dan vier tienden van een seconde tekort op de snelste Mercedes.

Als Bottas over de lijn komt en wordt verteld dat hij de snelste tijd heeft gereden zit de Fin juichend in zijn Mercedes: "Oh, yes!", klinkt het bijzonder enthousiast. Ook na afloop van de kwalificatie is de collega van Lewis Hamilton in zijn nopjes.

Bottas: "Dat kwalificatierondje was fijn, het voelt zo goed als je een goede ronde hebt. Het was fijn om eindelijk een 'tow' (slipstream, red.) te krijgen. Ik voel mij goed, relaxed en alles is uitgekristalliseerd voor de toekomst. Ik ben zo dankbaar voor het team vandaag, de auto voelt zo goed en verderop in de toekomst wachten er opwindende uitdagingen waar ik naar uitkijk."

Bottas vervolgt in het hier en nu: "Maar voor nu ligt de focus op de Sprintrace van morgen. Ik start van voren en zal proberen maximaal punten te scoren en laten we zien wat we kunnen doen op zondag."

Dat laatste is inderdaad de vraag, aangezien het team besloten heeft om een motorwissel toe te passen in Bottas' Mercedes. Daardoor zal de Fin vanaf de laatste plaats starten tijdens de hoofdrace. Het zal zijn bui na de kwalificatie niet verpesten: "Voor nu ben ik heel erg blij."