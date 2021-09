Verstappen heeft last van het verkeer in kwalificatie

Het is een bekend fenomeen in Monza: verkeer. Ook in Q1 van de kwalificatie hadden veel coureurs er weer last van.

Verstappen, currently P10, finds traffic at the approach to Turn 4 and let's his feelings known over team radio 😠#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/RiQgxh2xoc — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

Ook Max Verstappen werd gehinderd door verkeer waardoor hij zijn snelle rondje moest afbreken. Uiteindelijk had het geen grote schade voor de Nederlander, hij kwam zonder al te veel problemen door het eerste deel van de kwalificatie heen.