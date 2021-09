Andretti zou in de Formule 1 stappen: "Als er een goede mogelijkheid komt pakken we die"

Iedereen die wel eens naar autosport heeft gekeken heeft wel eens gehoord van de naam Andretti. De legendarische Mario Andretti wist kampioen te worden in de Formule 1 en tegenwoordig is de familie Andretti op veel fronten actief met hun team.

De afgelopen jaren reed Andretti in onder andere de Indycar, de Formule E en sinds kort ook in de nieuwe Extreme E. Het team wordt veelvuldig gelinkt naar een overstap naar de koningsklasse van de autosport: de Formule 1. Het zou voor zowel het team als de sport natuurlijk heel mooi zijn als deze historische naam zijn rondjes rijdt in de Formule 1.

Tegen The Race spreekt het team over een mogelijk overstap naar de Formule 1: "Michael (Andretti red.) en het team hebben altijd een interesse gehad in deelname aan de Formule 1 en we hebben opties bekeken in de afgelopen jaren. Echter is er op het moment niets nieuws te melden. Als er een goede mogelijkheid komt voor Andretti om deel te nemen dan pakken we die. Op dit moment is die mogelijkheid er nog niet geweest."