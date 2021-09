Verstappen over dreigende gridstraf: "In elk geval niet hier"

Nu het seizoen langzamerhand de eindfase in begint te gaan beginnen coureurs door hun maximum gebruikte motoren heen te geraken. Ze mogen daarna natuurlijk een nieuwe motor gebruiken maar dat betekent wel dat er een gridstraf aan zal komen.

Max Verstappen weet dat ook. Het is de vraag wanneer Red Bull de keuze voor een nieuwe motor ,en dus een straf, maakt. In ieder geval is 1 ding zeker: niet dit weekend. Op de gebruikelijke persconferentie op donderdag sprak Verstappen zich hierover uit: "De motor die we nu gebruiken is nog steeds relatief nieuw. We hebben nog niet besloten waar we de grid penalty gaan nemen, maar in elk geval is het niet ons idee om dat hier te gaan doen."

Op Monza zal Verstappen weer vol de strijd aangaan met Lewis Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap. De verwachting is dat de Mercedessen heel snel zullen zijn op het historische circuit in Italië. Het verschil tussen de twee teams is over het algemeen heel klein dus het zal weer een spannend weekend worden.