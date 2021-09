Zoon Mick zou alles opgeven om dingen met zijn vader Michael Schumacher te kunnen delen

Mick Schumacher zegt dat hij alles zou opgeven, als hij dan in staat zou kunnen zijn om dingen met zijn vader te kunnen delen. De jonge Haas-coureur maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 1, maar is na het ski-ongeluk van zijn vader - waar hij bij was - niet in staat om erover te spreken met zijn vader.

Dat zit de jonge Duitse coureur vaak dwars, vertelt hij in aanloop naar de première van de Netflix-documentaire Schumacher over het leven van Michael Schumacher. In 2013 liep Schumacher hersenletsel op tijdens zijn ski-ongeluk in december van dat jaar.

Mick Schumacher wordt door diverse media aangehaald. De jonge coureur vindt het "oneerlijk" dat hij niet volop kan genieten van het delen van mijlpalen in zijn leven met zijn vader. Zo had hij graag met zijn vader gesproken over zijn debuut in de Formule 1.

Mick Schumacher: "Ik denk dat wij elkaar nu op een andere manier zouden begrijpen, simpelweg omdat wij dezelfde taal zouden spreken, de taal van het racen. Wij zouden zoveel dingen hebben om te bespreken. Dat is een gedachte die veel door mijn hoofd spookt, want als het mogelijk was dan zou dat fantastisch zijn. Ik zou er alles voor opgeven om dat te doen", stelt de 22-jarige zoon van Michael Schumacher.

Zijn moeder zegt in de Netflix-documentaire dat zij, en allen rondom de familie, Michael Schumacher nog elke dag missen. "Het is belangrijk dat hij elke dag dóór zoveel mogelijk kan genieten van zijn privéleven, zo goed en kwaad als dat gaat. Michael heeft ons altijd beschermd, nu beschermen wij hem. Toch is Michael er. Anders, maar hij is er en dat geeft ons allemaal kracht", zo vertelt Corinna, de moeder van Mick, over Michael Schumacher.

Gisteren schreven wij dat Corinna Schumacher haar man nog altijd mist. De documentaire Schumacher is vanaf 15 september te zien op streaminggigant Netflix.